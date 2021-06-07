Впервые за долгое время НАТО пытается усадить Россию за стол переговоров

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с инициативой о проведении заседании Совета НАТО - Россия. Об этом шла речь в интервью Столтенберга изданию Die Welt.
"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - отметил Столтенберг.
"Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул генсек.
По его мнению, диалог - лучший способ преодолеть напряженность.
Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".
Столтенберг напомнил, что НАТО приглашало российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало. По словам генсека, Совет Россия-НАТО не проводил встреч 19 месяцев.