Политика Впервые за долгое время НАТО пытается усадить Россию за стол переговоров

2021-06-07 13:02

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с инициативой о проведении заседании Совета НАТО - Россия. Об этом шла речь в интервью Столтенберга изданию Die Welt.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - отметил Столтенберг.

"Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул генсек.

По его мнению, диалог - лучший способ преодолеть напряженность.

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".

Столтенберг напомнил, что НАТО приглашало российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало. По словам генсека, Совет Россия-НАТО не проводил встреч 19 месяцев.