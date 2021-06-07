Политика В НАТО нет консенсуса по ПДЧ для Украины

2021-06-07 16:40

На саммите в Брюсселе лидеры стран Альянса не примут решение о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.

На саммите НАТО в июне не буде принято решение о ПДЧ для Украины и Грузии, поскольку в Альянсе согласия по этому вопросу нет. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, пишет Европравда.

Вместе с тем, в заявлении по итогам саммита НАТО подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в Альянсе. "Официальный ответ - это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", - сказал Джоанэ.

Он призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример своей страны - Румынии.

"В начале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашения в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО", - рассказал он.

"Держите курс, проводите реформы, работайте на свою цель", - добавил он.

Накануне вышло интервью президента Владимира Зеленского, в котором он призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как страна находится в опасности.

Напомним, что ранее в НАТО объяснили отказ позвать на саммит Украину. Предстоящий саммит будет длиться всего лишь один день, поэтому участия стран-партнеров в нем не предусмотрено.