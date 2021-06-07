Политика УЕФА проигнорировал истерику России из-за формы сборной Украины

2021-06-07 19:00

 

Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболке сборной Украины на Евро-2020.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Спорт-Экспресс.

В УЕФА отметили, что форма украинской сборной утверждена и соответствует правилам экипировки.

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — сказали в УЕФА.

Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в форме, главным атрибутом которой является очертание страны с полуостровом Крымом и сей территорией Донбасса. На решение изобразить контур Крыма на форме Украины отреагировали в Госдуме России. Депутат Дмитрий Свищёв призвал УЕФА запретить этот игровой комплект.

Напомним, оператор Киевстар дает своим абонентам доступ к просмотру украинских базовых и международных популярных телеканалов. Киевстар ТВ дает доступ к телевидению как через кабель, так и через скачанное приложение. Через кабель подходит, если у вас есть «Домашний Интернет» от Киевстар или ваш адрес находится в пределах покрытия. Украинцам предлагают шесть тарифов: Базовый, Все вместе Базовый + ТВ, Выгодный, Все вместе Выгодный + ТВ, Семейный и Премиум. Самый дешевый за 100 гривен в месяц включает 159 телеканалов, а самый дорогой за 300 гривен в месяц дает доступ к 242 телеканалам.

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