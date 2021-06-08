Политика Кабмин намерен продолжать торговлю с РФ, несмотря на агрессию

2021-06-08 20:40

Заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал, как долго будут продолжатся торговые отношения с Россией. Чиновник назвал главные экспортные продукты.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил о том, что Украина продолжит торговые отношения с Российской Федерацией, несмотря на агрессию Кремля.

Об этом чиновник рассказал на форуме "Украина 30".

"В Россию мы импортируем титановое сырье и калий, в Беларусь - пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы, которые, несмотря на агрессию России, будут сохраняться как можно дольше", - заявил Качка.

Чиновник отметил, что сырьевые связи могут привести к пониманию нецелесообразности торговой войны. Вместе с тем Тарас Качка отметил, что в последнее время наблюдается ослабление сырьевых связей между двумя странами.