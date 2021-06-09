Политика Следственная группа по делу о сбитом рейсе МН17 отклонила показания российских свидетелей

2021-06-09 13:43

Следственная группа по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году пассажирском рейсе МН17 отклонила показания двух свидетелей, переданных Россией. Об этом сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Как сообщает в Twitter жпрналист De Telegraaf, супружеская пара из оккупированного Снежного, которая сейчас проживает в России, заявила, что видела запуск ракеты не в районе Первомайского, и из Амвросиевки. Но следствие отмечает, что если бы это было именно так, то место запуска находилось бы слишком далеко от места катастрофы MH17. Также JIT не нашла других подтверждений данной иформации.

Есть подтверждения наличия как минимум двух Буков на оккупированной территории. За несколько дней до катастрофы он попал на спутниковые снимки на военном полигоне под Донецком, но после крушения самолета он исчез.

Российская сторона прислала копии спутниковых снимков местности в районе села Зарощенское (было под контролем Украины), на которые якобы попал украинский Бук. Оригиналы были якобы уничтожены.

Но, по данным JIT, российские фото были сделаны в период с 30 мая до середины июня - задолго до катастрофы. При этом в РФ утверждают, что фото датированы 14 июля 2014 года. Подделку определили на основе изменения ландшафта, поскольку, например, на фото от 17 июля в этом районе было вспаханное поле, чего не было на фото якобы от 18 июля.

Кроиме того, выяснилось, что ранее в этом районе действительно передвигался украинский Бук, но его нельзя было использовать для того, чтобы сбить самолет. Поскольку за месяц до происшетсвия он был поврежден в результате обстрела сепаратистов.