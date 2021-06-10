Политика В Польше арестовали российского шпиона, который подбирался к Европарламенту

2021-06-10 14:42

Агентство внутренней безопасности Польши задержало по обвинению в шпионаже в пользу России Януша Н. 

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", – сообщает прокуратура Польши.

Указано, что подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, ЕС и других странах.

"Это было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене", – добавили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый был задержан 31 мая. В ходе обыска в его квартире обнаружили более 300 тысяч злотых (около $84 тысяч) и большое количество носителей информации. Суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. После суда ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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