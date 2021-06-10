Политика Названо точное место встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Швейцарии

2021-06-10 14:23

Встреча президента США Джо Байдена и Путина пройдет на женевской вилле Ла Гранж. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии в Twitter.

"16 июня на легендарной вилле Ла Гранж будет проходить встреча президента США Байдена и президента РФ Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при ее выборе", - говорится в сообщении.

Напомним, президенты встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Это будет первая встреча лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США.

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Названо точное место встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Швейцарии 2021-06-10 14:23