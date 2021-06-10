Политика Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены

2021-06-10 22:00

 

Компания Nord Stream 2 AG завершила работы по укладке труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", в течение нескольких месяцев по ней могут пустить газ.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Морской участок первой нитки Северного потока 2 механически достроен. Прокладка была завершена 4 июня 2021 года, сегодня осуществлено объединение заключенных со стороны России и Германии морских секций газопровода", - заявили в компании.

С 11 июня пройдут пусконаладочные работы для подготовки к закачки газа, на это потратят несколько месяцев. Также продолжается работа на второй нитке газопровода.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" оружием Кремля, по его словам, Украина будет настаивать на остановке строительства газопровода.

Делегация США во главе с президентом Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода "Северный поток-2 "и последствий его строительства.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора" Северного потока-2 "- Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

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