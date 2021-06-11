Политика В списки на обмен пленными Россия подает фейковые фамилии

2021-06-11 16:31

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подала список на обмен пленными, большинство личностей в котором - несуществующие.

Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ТВ, в упомянутом перечне указаны 90 имен, однако сотрудникам Службы безопасности Украины удалось установить только 16 из них.

"Россия в списке на обмен подает фейковых граждан. 16 человек из 90 (были подтверждены СБУ). Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР", - отметил спикер.

Также он рассказал, что на предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука обменять четырех больных украинцев, находящихся в "ЛДНР", получен отказ.

"Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано", - сообщил Арестович.