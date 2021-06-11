Политика В списки на обмен пленными Россия подает фейковые фамилии

2021-06-11 16:31

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подала список на обмен пленными, большинство личностей в котором - несуществующие. 

Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ТВ, в упомянутом перечне указаны 90 имен, однако сотрудникам Службы безопасности Украины удалось установить только 16 из них.

"Россия в списке на обмен подает фейковых граждан. 16 человек из 90 (были подтверждены СБУ). Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР", - отметил спикер.

Также он рассказал, что на предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука обменять четырех больных украинцев, находящихся в "ЛДНР", получен отказ.

"Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано", - сообщил Арестович.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Донбассе возросло число нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец

2021-06-11 11:20

Сегодня на суде по катастрофе рейса MH17 заслушают представителей оборонного концерна РФ

2021-06-09 12:04

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-06-09 09:40

7 июня Суд Гааги начал слушания по делу о о гибели рейса MH17 на Донбассе

2021-06-07 09:40

Еще новости в разделе "Политика"

В списки на обмен пленными Россия подает фейковые фамилии

2021-06-11 16:31

В США агенты ФБР нашли и арестовали почти 500 причастных к штурму Капитолия

2021-06-11 13:43

У Зеленского отреагировали на слухи о тайном соглашении между США и Россией по Украине

2021-06-11 13:24

Сегодня стартует саммит G7 — какие вопросы обсудят лидеры США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии

2021-06-11 12:23
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В списки на обмен пленными Россия подает фейковые фамилии 2021-06-11 16:31
В США агенты ФБР нашли и арестовали почти 500 причастных к штурму Капитолия 2021-06-11 13:43
У Зеленского отреагировали на слухи о тайном соглашении между США и Россией по Украине 2021-06-11 13:24
Сегодня стартует саммит G7 — какие вопросы обсудят лидеры США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии 2021-06-11 12:23