Мир В России автобус сбил более 20 человек на остановке, много погибших

2021-06-11 13:02

В России автобус сбил более 20 человек на остановке, после чего протаранил ворота предприятия — погибли 6 человек, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в городе Лесном в Свердловской области, у въезда на ФГУП Комбинат «Электрохимприбор».

«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – сообщает издание со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как стало известно предварительно, у автобуса на затяжном спуске отказали тормоза. Транспортное средство влетело на остановку, где стояли работники предприятия, ожидающие поездки домой после смены. Затем автобус продолжил движение и врезался в ворота комбината, только после этого остановился. В самом автобусе находились 48 человек — среди них пострадавших нет.