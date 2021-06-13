Байден и Меркель лично обсудили Украину и "Северный поток-2" на саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден 12 июня встретились в Великобритании на полях саммита "Большой семерки".
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter отметил, что беседа прошла в перерыве между рабочими сессиями.
"В полдень второго дня саммита G7 канцлер Меркель разговаривала с президентом США Байденом в перерывах между рабочими сессиями. 15 июля канцлер посетит Вашингтон", - говорится в публикации.
В свою очередь Джо Байден в Twitter подчеркнул, что встреча была "прекрасной".
"Сегодня [12 июня] у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо, и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу", - написал он.
Меркель во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых и строительство "Северного потока – 2". Она отметила, что разговор был конструктивным, сообщает немецкое издание Stern. По ее словам, для Германии и США "жизненно важно", чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.