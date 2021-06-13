Политика В Бундестаге заявили, что "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам ЕС

2021-06-13 13:00

Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"Зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок считает неправильным строительство "Северного потока-2". На осенних выборах она возглавит список вместе с сопредседателем партии Робертом Габеком.

Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления на съезде своей партии, который проходил онлайн.

По ее словам, необходимо смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются. По мнению Бербок, газопровод "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам Европы и интересам восточных соседей ЕС.

"Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", - сказала она.

Напомним, о последствиях реализации проекта "Северный поток-2" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.