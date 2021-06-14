Политика Сегодня в Брюсселе проходит саммит НАТО: какие вопросы рассмотрят лидеры стран Альянса

2021-06-14 09:40

Сегодня 32-й в Брюсселе стартует саммит НАТО с участием президента США Джо Байдена. Он будет продолжаться всего один день и состоять из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа.

Лидеры стран НАТО ключевое внимание уделят новой Стратегической концепции альянса, которая учитывает угрозы со стороны России и Китая.

"Союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, которая определит наш подход к формирующейся стратегической среде. Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", – сообщили в Белом доме.

Обновленная Стратегия также будет включать новую политику защиты от терроризма, киберзащиты и план мер по борьбе с климатическими изменениями. Участники саммита должны принять решение о начале разработки нового базового документа НАТО. Планируется, что работа над новой концепцией завершится в 2022 году.

Среди других ключевых тем встречи союзников блока: контроль над вооружениями, сохранение технологического преимущества, разделение расходов на оборону, инвестирование в НАТО, готовность к пандемиям и стихийным бедствиям и более глубокое партнерство.

Как указали в администрации Байдена, в ходе предстоящего саммита лидеры стран-участниц альянса "подтвердят приверженность политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь к членству в альянсе для любой европейской страны", разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства.

Важной темой саммита станет усиление сдерживания и обороны.

"Союзники возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран. НАТО также продолжит следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее", – подчеркнули в Белом доме.





