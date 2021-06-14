Политика Суд вынес приговор двум экс-брекутовцам: один до сих пор работает в полиции

2021-06-14 16:20

14 июня двух бывших беркутовцов Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к трем годам лишения свободы. По данным следствия, мужчины в ноябре 2013 года задерживали активистов Майдана и составляли на них админпротоколы.

Соответствующее решение принял Шевченковский суд Киева.

Екс-беркутовцев признали виновными по ч. 2 ст. 365 УК о превышении служебных полномочий, совершенное группой лиц, сопровождалось насилием или угрозой насилия. Мужчинам также запретили на три года занимать любые должности в правоохранительных органах.

Отмечается, что суд освободил обвиняемых от наказания по статьям о препятствовании мирным собраниям и служебный подлог через истечение срока давности.

Прокурор Олег Багнюк отметил, что просил для обвиняемых 6 лет лишения свободы, но суд частично не учел квалификацию о действиях в составе организованной группы и исполнение преступного приказа.

Багнюк отметил, что Эйсмонт до сих работал в полиции, но уволить его смогут только после того, как приговор вступит в силу - то есть после рассмотрения апелляции, если ее будут подавать.