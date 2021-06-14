Политика Путин назвал причину размещения войск у границ Украины

2021-06-14 16:40

Президент РФ вспомнил о военных учениях НАТО у границы с Россией и об учениях США на Аляске.

Президент России Владимир Путин пояснил, по какой причине к границам с Украиной были стянуты российские войска. Это учения, заявил глава Кремля в интервью NBC.

Журналист издания попросил прокомментировать скопление российских войск у границ с Украиной, что наводит мысль о вторжении в соседнее государство.

Путин ответил, что Россия проводит военные учения на своей территории.

Российский президент привел в пример НАТО. Альянс, по его словам, регулярно проводит военные учения у границы с РФ. Также глава Кремля упомянул военные учения США на Аляске, которые, подчеркнул Путин, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", - сказал Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал цель встречи с лидером США Джо Байденом.

Российский президент призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России в преддверии саммита.