Политика Россия снова проводит военные учения возле украинской границы

2021-06-14 22:00

Учения проходят в Воронежской области РФ, в них задействованы бомбардировщики и дальние перехватчики.

Российские военные проводят учения в Воронежской области возле границы с Украиной. В маневрах задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ. Об этом со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО) РФ сообщает Интерфакс в понедельник, 14 июня.

В ходе обучения Су-34 проведут ракетно-бомбовые удары на полигоне ЗВО. Также будут осуществлены вылеты бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, в ходе которых будет отрабатываться поражение наземных целей.

Всего в учениях примут участие около 20 авиационных экипажей.

Напомним, что Россия проводит учения авиации и ПВО в Крыму. Основная цель маневров - отработка слаженности при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.

Прежде, 23 апреля, Россия начала отводить войска от границ Украины, массовое скопление которых вызвало беспокойство и критику как в Украине, так и на международной арене.