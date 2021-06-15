Политика Украинскую ГТС ожидают несколько сложных лет после запуска "Северного потока-2", - Кулеба

2021-06-15 21:40

После запуска газопровода "Северный поток-2" украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидает несколько достаточно сложных лет. Россия неоднократно пыталась дискредитировать Украину как надежного транзитера газа, но ей это не удалось.

Об этом в интервью венгерском изданию Ceenergy News заявил глава МИД Украині Дмитрий Кулеба.

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что до сих пор нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только существующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительной противодействия российской агрессии", - уточнил он.

Напомним, Украина готова подать иск против российского "Газпрома", если российский монополист содействовать транзиту из Средней Азии через газотранспортную систему Украины. Этот газ мог бы заполнить ГТС Украины.

Отметим, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае прекращения транзита газа Украина будет судиться с "Газпромом" в арбитраже.