Политика Что будет с украинской газовой "трубой" после запуска Nord Stream - 2

2021-06-17 11:05

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинскую газотранспортную систему ожидает несколько достаточно сложных лет из-за запуска "Северного потока-2". 

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года", - сообщил дипломат в интервью изданию Ceenergy News.

По словам Кулебы, он не видит объяснений, зачем был нужен еще один газопровод, так как имеющиеся мощности ГТС "покрывали и полностью покрывают не только существующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительной противодействия российской агрессии", - сказал он.

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