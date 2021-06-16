Политика Байден и Путин будут говорить более пяти часов - стали известны нюансы встречи

2021-06-16 12:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил несколько важных нюансов сегодняшней встречи в Женеве.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - сказал он в эфире ТВ.

Также он рассказал, что президенты могут провести встречу тет-а-тет, где обсудят вопрос дипломатической собственности.

Сторонам необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

"Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что здесь встает вопрос целесообразности. "Повестка дня настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - пояснил он.

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