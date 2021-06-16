Политика Фракция "Голос" окончательно раскололась - что на самом деле происходит в Раде

2021-06-16 10:41

Парламентская фракция "Голос" официально раскололась. Часть партии вошла в объединение "Справедливость". Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Нардепы инициируют исключение председателя партии Киры Рудик из-за пропуска 60% заседаний.

"Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость".

Мы вынуждены констатировать, что фракция "Голос" уже 5 месяцев как не существует в ВР, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов ВР. Большинство руководства изменило своим ценностям, которые мы декларировали на выборах и принципам, по которым мы обещали работать", - сказала Устинова.

В объединение Справедливость вошли половина нардепов Голоса: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Эти 10 депутатов обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции", а также в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".

Кроме этого, они выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку.

"Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции", - говорится в заявлении.

Более того, депутаты инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик за прогулы.