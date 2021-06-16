Политика Скандал с назначением Витренко: в "Нафтогазе" сделали заявление по его отстранению

2021-06-16 16:40

 

Глава набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом говорится в заявлении Споттисвуд, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления.

"Я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.

Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период.

15 июня НАПК заявило, что бывшего заместителя министра энергетики Юрия Витренко незаконно назначили на должность главы НАК "Нафтогаз Украины". Витренко в свою очередь отмечает, что обвинения НАПК – незаконны и пойдет в суд.

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