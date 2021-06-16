Политика Первый раунд встречи Путина и Байдена затянулся

2021-06-16 17:40

Вместо запланированных графиком 75 минут первый раунд переговоров президентов США и РФ продлился на полчаса дольше.

В Женеве в среду, 16 июня, звершен первый раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Согласно графику, встреча должна была продолжаться 75 минут, но продлилась почти на полчаса дольше.

После паузы должен начаться второй раунд переговоров в расширенном составе.

Далее после "перерыва на чай" состоится третий раунд переговоров.

Завершится саммит отдельными пресс-конференциями Путина и Байдена.