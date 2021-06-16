Путин и Байден обсудили Украину на встрече: о чем именно говорили президенты

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили встречу в Женеве. Во время переговоров они обсудили ситуацию в Украине.
Как заявил на брифинге Путин, США выразили поддержку минским соглашениям.
"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что у него есть якобы "одно обязательство по поводу Украины - способствовать реализации минских соглашений".
Уже традиционно для своих выступлений он отметил, что Украина "должна внести изменения в свою Конституцию и политически интегрировать Донбасс".
Также президент России в своем стиле решил "отшутиться" на вопрос журналистов о стягивании российских войск к границам Украины.
"Мы проводим учения на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США — Путин", - добавил он.
Ответил Путин и на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, на эту тему "нечего говорить".