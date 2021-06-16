Политика Путин и Байден обсудили Украину на встрече: о чем именно говорили президенты

2021-06-16 21:20

 

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили встречу в Женеве. Во время переговоров они обсудили ситуацию в Украине.

Как заявил на брифинге Путин, США выразили поддержку минским соглашениям.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что у него есть якобы "одно обязательство по поводу Украины - способствовать реализации минских соглашений".

Уже традиционно для своих выступлений он отметил, что Украина "должна внести изменения в свою Конституцию и политически интегрировать Донбасс".

Также президент России в своем стиле решил "отшутиться" на вопрос журналистов о стягивании российских войск к границам Украины.

"Мы проводим учения на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США — Путин", - добавил он.

Ответил Путин и на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, на эту тему "нечего говорить".

subscriber subscriber

Еще по теме

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

2021-06-16 22:00

Байден подарил Путину хрустального бизона и очки. Президент России ответил хохломой "Москва"

2021-06-16 21:40

Первый раунд встречи Путина и Байдена затянулся

2021-06-16 17:40

У Путина отреагировали на "сигнал" Байдена об Украине в НАТО

2021-06-16 17:00

Еще новости в разделе "Политика"

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

2021-06-16 22:00

Путин и Байден обсудили Украину на встрече: о чем именно говорили президенты

2021-06-16 21:20

Зеленский рассказал, что Россия отрабатывает захват Киева, Харькова и Одессы

2021-06-16 19:40

Зеленский сказал, какую помощь ожидает от США

2021-06-16 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена 2021-06-16 22:00
Путин и Байден обсудили Украину на встрече: о чем именно говорили президенты 2021-06-16 21:20
Зеленский рассказал, что Россия отрабатывает захват Киева, Харькова и Одессы 2021-06-16 19:40
Зеленский сказал, какую помощь ожидает от США 2021-06-16 18:40