Политика Путин и Байден обсудили Украину на встрече: о чем именно говорили президенты

2021-06-16 21:20

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили встречу в Женеве. Во время переговоров они обсудили ситуацию в Украине.

Как заявил на брифинге Путин, США выразили поддержку минским соглашениям.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что у него есть якобы "одно обязательство по поводу Украины - способствовать реализации минских соглашений".

Уже традиционно для своих выступлений он отметил, что Украина "должна внести изменения в свою Конституцию и политически интегрировать Донбасс".

Также президент России в своем стиле решил "отшутиться" на вопрос журналистов о стягивании российских войск к границам Украины.

"Мы проводим учения на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США — Путин", - добавил он.

Ответил Путин и на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, на эту тему "нечего говорить".