Политика Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

2021-06-16 22:00

Опубликовано совместное заявление президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно стратегической стабильности.

Как известно, заявление сделано после встречи лидеров.

"Мы, Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж. Р. Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды наряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целях по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижение рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны" - говорится в сообщении.

Также, президенты подтвердили приверженность принципам, согласно которым ядерная война не должна быть развязана.

"Недавнее продление Договора о СНВ является свидетелсьтвом нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустит комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - сказано в документе.