Политика Хочет в Украину: Моргенштерн подал в суд на СБУ

2021-06-17 17:40

Популярный российский рэпер Моргенштерн подал иск на Службу безопасности Украины в Окружной админсуд Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Так, звезда решила оспорить внесение его имени в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. по этой причине он не может въехать в Украину и даже отменил ряд концертов.

Россиянин оспаривает внесение его имени в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности, из-за чего он не может въехать в Украину.

Известно, что Моргенштерн просит суд признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры и информационной политики по поводу его внесения в перечень запрещенных артистов.

В суде отметили, что пока не решили, будут ли открывать дело по иску исполнителя.

Всего в перечне лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, сейчас 199 человек.

Напомним, что в 2021 году Моргенштерн должен был дать несколько концертов в Киеве, Харькове и Запорожье, однако в итоге отменил выступления и заявил, что боится приезжать в страну.

Также еще в декабре 2019 года его выступление в Одессе завершилось скандалом. Исполнитель вышел на сцену, несмотря на объявленный траур в связи со смертельным пожаром, который произошел в Одесском колледже экономики.