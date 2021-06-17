Политика фото + видео Суд Гааги подтвердил массовые артиллерийские обстрелы Украины с территории РФ

2021-06-17 20:20

Огневые налеты совершались Вооруженными силами РФ через российско-украинскую границу.

Сегодня, 17 июня, ровно за месяц до 7-й годовщины гибели рейса МН17, в уголовной палате окружного суда Гааги продолжилось рассмотрение дела по существу, сообщил в Facebook бывший инженер-конструктор ОКБ имени П. О. Сухого, а ныне известный российский эксперт Вадим Лукашевич.

По его словам, на на прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения, «а сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд».

«В первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения МН17», - отметил Лукашевич.

Он также сообщил, что 17 июня в суде произошло очень важное событие.

«Сегодня в суде Гааги (внимание!) были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу», - подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины», - подчеркнул эксперт.

«Вот так спустя семь лет мои слова подтвердила Гаага», - добавил Лукашевич, обнародовав видеозапись выступления в 2014 года на российском телевидении.

В конце мая Вадим Лукашевич заявил, что военно-промышленный концерн «Алмаз-Антей» (РФ) подтвердил запуск ракеты из ЗРК «Бук», сбившей малазийский «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 г., из района села Первомайское, южнее города Снежное.

Напомним, Малайзийский Boeing рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 7 июля 2014 году в небе Донбасса. На борту авмалайнера пребывало 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа установила, что ЗРК «Бук»,