Огневые налеты совершались Вооруженными силами РФ через российско-украинскую границу.
Сегодня, 17 июня, ровно за месяц до 7-й годовщины гибели рейса МН17, в уголовной палате окружного суда Гааги продолжилось рассмотрение дела по существу, сообщил в Facebook бывший инженер-конструктор ОКБ имени П. О. Сухого, а ныне известный российский эксперт Вадим Лукашевич.
По его словам, на на прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения, «а сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд».
«В первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения МН17», - отметил Лукашевич.
Он также сообщил, что 17 июня в суде произошло очень важное событие.
«Сегодня в суде Гааги (внимание!) были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу», - подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины», - подчеркнул эксперт.
«Вот так спустя семь лет мои слова подтвердила Гаага», - добавил Лукашевич, обнародовав видеозапись выступления в 2014 года на российском телевидении.
В конце мая Вадим Лукашевич заявил, что военно-промышленный концерн «Алмаз-Антей» (РФ) подтвердил запуск ракеты из ЗРК «Бук», сбившей малазийский «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 г., из района села Первомайское, южнее города Снежное.
Напомним, Малайзийский Boeing рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 7 июля 2014 году в небе Донбасса. На борту авмалайнера пребывало 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа установила, что ЗРК «Бук»,