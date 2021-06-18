Политика документ Порошенко не хочет извинений и денежной компенсации - раскрылись детали иска против журналиста Гордона

2021-06-18 11:20

Адвокаты лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против журналиста Дмитрия Гордона, требуя признать распространенную информацию недостоверной, сообщает пресс-служба политсилы.

"Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычные в таких случаях дополнительные требования, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлены. Это связано с тем, что извинения Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись.

"Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения", - добавил адвокат Илья Новиков.

В пресс-службе отмечают, что захват Мариуполя российскими наемниками произошло в мае 2014 года до президентских выборов.

"В июне Порошенко принес присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден. Никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было. Сразу после скандального эфира, когда многие комментаторы указывали Гордону на очевидную ложность его словам, он публично отказался признать свою неправоту и выпустил видео, в котором утверждал, что готов явиться в суд", подчеркнул Новиков.