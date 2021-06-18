Политика В США подвели итоги поездки Джо Байдена в Европу, назвав пять основных вопросов

2021-06-18 13:43

Белый дом перечислил достижения президента США Джо Байдена по итогам поездки в Европу. Оценку турне главы государства дал его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее", - говорится в сообщении.

Салливан подчеркнул, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Он отметил, что вместе все достижения выходят за рамки этого определения.

Пять основных достижений: