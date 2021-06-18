Политика В США подвели итоги поездки Джо Байдена в Европу, назвав пять основных вопросов

2021-06-18 13:43

Белый дом перечислил достижения президента США Джо Байдена по итогам поездки в Европу. Оценку турне главы государства дал его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее", - говорится в сообщении.

Салливан подчеркнул, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Он отметил, что вместе все достижения выходят за рамки этого определения.

Пять основных достижений:

  • инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;
  • консолидация западных государств в вопросе Китая;
  • договоренности об ослаблении таможенных ограничений;
  • отстаивания ценностей прав человека в Китае, России и других странах;
  • усиление прогресса в сфере кибербезопасности.
subscriber subscriber

Еще по теме

"Теперь мы будем зависеть от России" - Трамп резко раскритиковал женевский саммит Байдена с Путиным

2021-06-18 09:40

Путин: Байден профессионал, ничего не пропускает

2021-06-17 16:40

В Госдепе США подтвердили, что Байден обсуждал с Путиным новые переговоры по Донбассу

2021-06-17 10:03

У Зеленского уверены, что Байден и Путин не достигли конкретных договоренностей

2021-06-17 09:21

Еще новости в разделе "Политика"

В США подвели итоги поездки Джо Байдена в Европу, назвав пять основных вопросов

2021-06-18 13:43

Секретарь СНБО заявил, что армия Украины готова освободить оккупированные города Донбасса, но есть нюанс

2021-06-18 12:40

документ Порошенко не хочет извинений и денежной компенсации - раскрылись детали иска против журналиста Гордона

2021-06-18 11:20

"Теперь мы будем зависеть от России" - Трамп резко раскритиковал женевский саммит Байдена с Путиным

2021-06-18 09:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В США подвели итоги поездки Джо Байдена в Европу, назвав пять основных вопросов 2021-06-18 13:43
Секретарь СНБО заявил, что армия Украины готова освободить оккупированные города Донбасса, но есть нюанс 2021-06-18 12:40
документ Порошенко не хочет извинений и денежной компенсации - раскрылись детали иска против журналиста Гордона 2021-06-18 11:20
"Теперь мы будем зависеть от России" - Трамп резко раскритиковал женевский саммит Байдена с Путиным 2021-06-18 09:40