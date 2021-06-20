Политика Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году

2021-06-20 11:00

Аннексия Россией украинского Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушение международного права. Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в речи по случаю 80-летия нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, сообщает DW.

"Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок", - сказала она.

При этом Меркель заявила о необходимости диалога с Россией и упомянула об исторической связи Германии и России.

Канцлер заявила, что ФРГ признает ответственность за преступления нацистов. "Для нас, немцев, это - повод для стыда", - сказала она и вспомнила о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии.

Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году.

Канцлер ФРГ коснулась и недавних событий на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула Меркель.