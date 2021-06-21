Политика Евросоюз продлил антироссийские санкции за аннексию Крыма еще на год

2021-06-21 15:05

Совет ЕС сегодня утвердил решение о продлении на год санкций, которые были введены за аннексию Крыма Россией, срок действий которых истекает 23 июня.

Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Также главы МИД ЕС утвердили четвертый пакет санкций против Беларуси, как и анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель.