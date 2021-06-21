Политика На этой неделе ЕС утвердит санкции против Беларуси за принуждение к посадке самолета Ryanair

2021-06-21 15:43

Глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель сообщил о планах Брюсселя о санкциях против Беларуси, которые планируют утвердить на саммите на этой неделе.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сказал он, добавив, что санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств.

Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить", - уточнил Боррель.

Дипломат отметил, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".

В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пояснил, что ЕС примет сегодня санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".

 

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