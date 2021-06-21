Политика РФ обсудит с Турцией "втягивание" Украины в НАТО

2021-06-21 21:20

Москву не устраивает позиции Анкары по членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Россия планирует обсудить с Турцией вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС 21 июня.

Дипломат отметил, что российская сторона четко обозначила свою позицию в отношении "втягивания" Украины в Североатлантический альянс.

"У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь", - подчеркнул он.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

Такая позиция Турции не понравилась России.

Напомним, что на саммите НАТО на прошлой неделе Украине пообещали членство. Этот вопрос является "красной линией" для Москвы, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом.