Путину стало страшно! РФ запросила США отменить военные учения Sea Breeze-2021 в Черном море

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения военных учений Sea Breeze-2021 совместно с Украиной в Черном море.
Об этом говорится в заявлении российских дипломатов в Twitter в среду, 23 июня.
"Масштабность и характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов", – говорится в заявлении.
Накануне стало известно, что в учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран. В маневрах планируется задействовать десятки боевых кораблей, в том числе из США, других стран НАТО и государств-партнеров альянса.