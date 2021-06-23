Политика Кулеба об "обстреле" британского корабля возле Крыма: наглядное доказательство украинской позиции

2021-06-23 20:40

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент в Черном море. Вблизи оккупированного Крыма российские войска обстреляли британский корабль.

Об это он написал в Twiiter.

По словам министра, сегодняшний инцидент доказывает, что Россия ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по кораблю Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

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