Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

Российский исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Российский певец Филипп Киркоров внесен Министерством культуры и информполитики Украины в "черный список". Россиянин представляет угрозу национальной безопасности, об этом сообщается на сайте Минкульта.
Имя певца внесено в санкционный список по представлению СБУ.
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень", - говорится в сообщении.
Процедура осуществляется автоматически.
Отметим, что Киркоров неоднократно приезжал в аннексированный Крым, нарушая государственную границу Украины.
Добавим, в январе стало известно, что Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма.
Не так давно в "черный список" Минкульта попал лидер группы Земляне Сергей Скачков. Музыканты выступали во время "референдума" в Крыму семь лет назад и на оккупированном Донбассе.