Политика Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

2021-06-23 22:00

 

Российский исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Российский певец Филипп Киркоров внесен Министерством культуры и информполитики Украины в "черный список". Россиянин представляет угрозу национальной безопасности, об этом сообщается на сайте Минкульта.

Имя певца внесено в санкционный список по представлению СБУ.

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Процедура осуществляется автоматически.

Отметим, что Киркоров неоднократно приезжал в аннексированный Крым, нарушая государственную границу Украины.

Добавим, в январе стало известно, что Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма.

Не так давно в "черный список" Минкульта попал лидер группы Земляне Сергей Скачков. Музыканты выступали во время "референдума" в Крыму семь лет назад и на оккупированном Донбассе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня решится, попадет ли сборная Украины в плей-офф

2021-06-23 21:00

Сборная Украины будет выходить с тройной мотивацией, – Макаренко о возможном матче в плей-офф

2021-06-23 17:40

Есть первая страна, где будут сажать в тюрьму за отказ вакцинироваться от СOVID-19

2021-06-23 12:04

Шансы Украины сегодня пробиться в плей-офф Евро равны 26%

2021-06-22 21:20

Еще новости в разделе "Политика"

Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

2021-06-23 22:00

Кулеба об "обстреле" британского корабля возле Крыма: наглядное доказательство украинской позиции

2021-06-23 20:40

Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма

2021-06-23 19:20

Шмыгаль рассказал, кто получит преимущественное право выкупа земельного участка

2021-06-23 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины 2021-06-23 22:00
Кулеба об "обстреле" британского корабля возле Крыма: наглядное доказательство украинской позиции 2021-06-23 20:40
Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма 2021-06-23 19:20
Шмыгаль рассказал, кто получит преимущественное право выкупа земельного участка 2021-06-23 18:40