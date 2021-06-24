Политика В Беларуси начался суд над Тихановским и другими оппозиционерами - грозит до 15 лет тюрьмы

2021-06-24 15:04

Сегодня, 24 июня в Беларуси, в городе Гомеле, начинается судебный процесс над белорусским оппозиционером и видеоблогером Сергеем Тихановским и несколькими другими деятелями оппозиции, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Тихановский обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной ненависти, препятствовании деятельности Центральной избирательной комиссии и организации действий, подрывающих общественную жизнь. Многие считают, что эти обвинения были сфабрикованы.

В случае признания виновным Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Помимо Тихановского, в этот день начнут судить других белорусских оппозиционеров, в числе которых - популярный блогер и консультант "Радио Свобода" Игорь Лосик, а также Николай Статкевич, Владимир Тиханович, Артем Саков и Дмитрий Папов. Родственники Тихановского и других подсудимых на прошлой неделе сообщили, что суд пройдет за закрытыми дверями. Ожидается, что он продлится до конца июля.

Напомним, Тихановский был владельцем популярного белорусского канала на YouTube под названием "Страна для жизни". В прошлом году он заявил о своей готовности баллотироваться на пост президента страны, бросив вызов Александру Лукашенко. Оппозиционер был арестован вскоре после того, как сотрудники избирательной комиссии отказали ему в регистрации. С тех пор он находится в КПЗ. Супруга Тихановского Светлана, сама решила принять участие в выборах ради освобождения его и других политических заключенных, однако ожидаемо не победила на выборах и бежала от режима Лукашенко в ЕС.