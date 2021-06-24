Политика видео Обнародовано видео и детали инцидента с эсминцем Defender у берегов оккупированного Крыма

2021-06-24 14:00

Посольство Великобритании прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender в Черном море. Утверждается, что российская сторона неточно описывает произошедшее, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — уточнили представители посольства.

Как добавили в посольстве, со стороны России неточно описываются события в Черном море. Других комментариев со стороны Британии пока нет.

Великобритания заявляет, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту.

Также вышел репортаж корреспондента ВВС Джонатана Била, находившегося на борту эсминца Defender во время вчерашнего инцидента у берегов Крыма. В начале сюжета, по всей видимости просто на камеру, члены экипажа заряжают корабельное артиллерийское орудие и ракетные установки. Затем в кадре появляется российский сторожевой корабль, который преследует британский эсминец. В какой-то момент он подходит к судну максимально близко.

Напомним, 23 июня корабль флота РФ открыл "предупредительную стрельбу" по британскому эсминцу - судно якобы нарушило "российскую границу" возле побережья Крыма.