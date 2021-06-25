Политика Южанина пояснила, чем опасны готовящиеся изменения в Налоговый кодекс

2021-06-25 11:39

Предложенный правительством законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. №5600)" нарушает принципы налоговой стабильности и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому проект необходимо доработать, уравновесив либеральными изменениями.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можно предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике – тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть уместными. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение двух лет", – уверена она.

По словам депутата, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, которая бы согласилась с его нормами.

"Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые делают абсолютно невозможной нормальную, спокойную, конкурентную работу в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса", – подчеркнула Южанина.

Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов – потому что даже те, кто до последнего оставался работать, могут в результате уйти. По ее мнению, нужно ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Грозят штрафы": в налоговой предупредили украинцев, что надо успеть сделать до 1 мая

2021-04-29 17:20

В Украине может появиться налоговая амнистия – что это значит

2021-03-30 20:40

Аналитики МВФ указали на слабые места в налоговой политике Украины

2020-11-24 13:16

Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42

Еще новости в разделе "Политика"

На следующей неделе два внеочередных заседания Верховной Рады - стала известна повестка дня

2021-06-25 13:02

Скандал вокруг нападения РФ на британский эсминец Defender в Черном море получил новый поворот

2021-06-25 12:40

"Мы этим мерзавцам покажем!" - Лукашенко решил ответить на санкции ЕС военным положением

2021-06-25 12:05

Южанина пояснила, чем опасны готовящиеся изменения в Налоговый кодекс

2021-06-25 11:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

На следующей неделе два внеочередных заседания Верховной Рады - стала известна повестка дня 2021-06-25 13:02
Скандал вокруг нападения РФ на британский эсминец Defender в Черном море получил новый поворот 2021-06-25 12:40
"Мы этим мерзавцам покажем!" - Лукашенко решил ответить на санкции ЕС военным положением 2021-06-25 12:05
Южанина пояснила, чем опасны готовящиеся изменения в Налоговый кодекс 2021-06-25 11:39