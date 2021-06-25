Политика Южанина пояснила, чем опасны готовящиеся изменения в Налоговый кодекс

2021-06-25 11:39

Предложенный правительством законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. №5600)" нарушает принципы налоговой стабильности и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому проект необходимо доработать, уравновесив либеральными изменениями.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можно предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике – тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть уместными. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение двух лет", – уверена она.

По словам депутата, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, которая бы согласилась с его нормами.

"Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые делают абсолютно невозможной нормальную, спокойную, конкурентную работу в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса", – подчеркнула Южанина.

Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов – потому что даже те, кто до последнего оставался работать, могут в результате уйти. По ее мнению, нужно ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов.