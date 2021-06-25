Политика Скандал вокруг нападения РФ на британский эсминец Defender в Черном море получил новый поворот

2021-06-25 12:40

Скандал вокруг обстрела британского эсминца Defender в Черном море набирает обороты. В России угрожают "бомбить" всех, кто нарушает их якобы водные границы, а в Соединенном Королевстве в очередной раз подчеркивают – их страна не признает оккупацию Крыма.

Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил водные границы РФ и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. При этом самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы по ходу эсминца.

Инцидент произошел у мыса Фиолент, который расположен недалеко от оккупированного Севастополя. Россия считает Крым своей территорией, поэтому называет воды вокруг "собственной государственной границей".

После происшествия британского военного атташе при посольстве вызвали в российский МИД.

В Минобороны Великобритании опровергли заявление российской стороны об обстреле. Там заявили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — заявили в военном ведомстве, добавив, что россияне заранее сообщали об артиллерийских стрельбах в море.

Министр обороны Бен Уоллес добавил, что корабль шел стандартным международным маршрутом из Одессы в Грузию, а российские корабли только следили за его проходом.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, военное судно пересекло границы украинских территориальных вод, а не российских, поэтому никаких нарушений международных прав не было.

"Я считаю, что международные воды использовались правильно. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма – это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства – и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками", – сказал политик.

Капитан Defender D36 Винсент Оуэн подтвердил, что российский корабль открыл огонь. По его мнению, это было судно береговой охраны.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", – заявил военный.