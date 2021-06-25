Политика Лидеры ЕС настоятельно посоветовали Лукашенко провести новые президентские выборы

2021-06-25 17:29

Власти ЕС предприняли попытку вразумить непризнанного цивилизованными странами мира диктатора Беларуси - Александра Лукашенко. Так, главы государств и правительств Евросоюза приняли резолюцию с призывом немедленно освободить всех политических заключенных в Беларуси и провести в стране новые президентские выборы.

Документ опубликован на сайте Евросовета в пятницу, 25 июня.

"Европейский совет приветствует своевременную имплементацию мер по Беларуси, в соответствии с выводами от 24-25 мая 2021 года. Европейский совет подтверждает свой призыв к немедленному освобождению всех политических заключенных и произвольно задержанных персон, включая Романа Протасевича и Софию Сапегу, к прекращению репрессий против гражданского общества и независимых медиа", - гласит резолюция.

Также лидеры европейских стран настаивают на демократическом праве народа Беларуси избирать президента страны в ходе новых, свободных и справедливых выборов.