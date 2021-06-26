Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным

2021-06-26 13:00

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.

Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".