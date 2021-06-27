Политика В Германии допустили отказ от СП-2 из-за Украины

2021-06-27 10:30

 

Два кандидата на должность канцлера ФРГ выразили готовность отказаться от эксплуатации Севпотока-2 и еще один призвал не допустить завершения строительства.

Кандидаты на пост Федерального канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что готовы отказаться от проекта Северный поток-2, если Россия будет использовать его как оружие против Украины, тогда как Анналена Бербок призывает на дать строительству завершиться. Об этом в субботу, 26 июня, сообщило издание DW.

Так, соответствующие заявления представителей провластного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, Социал-демократической партии Германии и партии Союз-90/Зеленые прозвучали в ходе дискуссии кандидатов.

Так, глава правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Лашет утверждает, что если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и станет использовать СП-2 против Украины, "можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование".

В свою очередь действующий вице-канцлер и министр финансов ФРГ Шольц выразил уверенность, что "негативное влияние на транзит газа и безопасность Украины будет иметь последствия для возможных поставок по уже готовому газопроводу".

При этом оба политика признали Северный поток-2 экономическим проектом и поддержали завершение строительства газопровода.

В то же время Бербок выступила против завершения строительства СП-2, которым, по ее словам, Москва будет "оказывать давление на Запад и Украину посредством зависимости от российского газа", и призвала не выдавать компании Nord Stream 2 последнее необходимое ей разрешение на строительство.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с рядом вопросов по их будущей политике в отношении Украины, в частности он спросил, поддерживают ли кандидаты российский проект СП-2.

subscriber subscriber

Еще по теме

Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным

2021-06-26 13:00

США и Германия планируют помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2"

2021-06-26 12:30

Владелец Северного потока-2 пытается получить сертификат независимого оператора ГТС

2021-06-24 13:43

Блинкен сделал заявление о Северном потоке-2 и судьбе Украины

2021-06-23 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

В Германии допустили отказ от СП-2 из-за Украины

2021-06-27 10:30

Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным

2021-06-26 13:00

США и Германия планируют помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2"

2021-06-26 12:30

Россия допустила участие США по Донбассу

2021-06-26 11:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Германии допустили отказ от СП-2 из-за Украины 2021-06-27 10:30
Посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным 2021-06-26 13:00
США и Германия планируют помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2" 2021-06-26 12:30
Россия допустила участие США по Донбассу 2021-06-26 11:30