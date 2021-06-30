Политика Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией

2021-06-30 19:00

 

Президент РФ Владимир Путин считает, что целью приближения британского эсминца Defender к оккупированному Россией Крыму была провокация, устроенная не только Великобританией, но и Соединенными Штатами.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Это, конечно, провокация, совершенно очевидно – это провокация… Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами".

Детали: Путин пояснил свою точку зрения тем, что еще до приближения корабля к полуострову с аэродрома НАТО в Греции якобы прилетел самолет разведчик.

По мнению президента РФ, они таким образом наблюдали, как Россия будет реагировать на такое "вторжение".

"Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - бравирует Путин.

Второй целью маневра эсминца российский лидер назвал "политическую составляющую". Якобы таким образом Запад хотел "подчеркнуть, что без уважения относится к выбору крымчан присоединиться к России".

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