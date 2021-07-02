Политика Сразу две страны ЕС отказались покупать электроэнергию у Беларуси

2021-07-02 12:05

Власти Литвы и Латвии совместно отказываются покупать электроэнергию у Беларуси.

Как сообщает Минэкономики Латвии, глава ведомства Янис Витенбергс и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис провели встречу. В ходе беседы они подтвердили единую позицию двух стран не покупать электричество у Беларуси.

"Министры согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности", – говорится в сообщении.

Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок балтийских стран. Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.

Также обсуждались вопросы торговли электроэнергией с третьими странами и то, как это влияет на энергетическую безопасность и ход развития проекта синхронизации.