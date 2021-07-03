Политика Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины

2021-07-03 11:30

Президент России Владимир Путин через новый закон может использовать военных для необоснованной блокады Керченского пролива. Российская сторона пренебрегает правами Украины как морской страны.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, накануне Путин подписал закон о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива.

"Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что на сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства по Черному и Азовскому морям и Керченскому проливу. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права.