Политика Кулеба рассказал, как крымчанам вернуть свои права

2021-07-04 11:00

Крымская платформа поможет людям в Крыму вернуть их права - от доступа к образованию до свободы вероисповедания, подчеркнул министр.

Благодаря Крымской платформе жители Крыма смогут вернуть свои права. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 3 июля.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, от доступа к образованию до свободы вероисповедания. А также позволить им использовать международные банковские системы, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовым режимом, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее Кулеба заявил, что РФ не остановит саммит Крымской платформы. Глава МИД Украины рассказал о попытках Кремля оказывать давление на некоторые страны, чтобы те отказались от участия в саммите.