Политика В МИД назвали темы встречи Зеленского и Меркель

2021-07-05 16:40

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, пока сложно понять, какой будет политика Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине обсудят Нормандский формат, Северный поток-2, торговлю между государствами и инвестиции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о Нормандском формате, о Северном потоке-2, о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину", - сказал Кулеба на пресс-конференции во время Всеукраинского форума Украина 30. Международная политика.

Глава МИД отметил, что после ухода Меркель непросто понять, какой будет политика Германии. Поэтому следует дождаться формирования новой коалиции. Однако, подчеркнул Кулеба, украинские дипломаты работают над тем, "чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась".

"Это и вопрос продажи вооружения Украине... Мы должны эту стену сломать, потому что она является сугубо политической и, по нашему мнению, безосновательной", - заявил Кулеба.