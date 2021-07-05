Политика Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК

2021-07-05 21:00

 

Действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое требовало разорвать контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, остановлено. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает сайт "Нафтогаза".

Сообщается, что ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля, которым от наблюдательного совета компании требовали разорвать контракт с Витренко. Решение принято в порядке обеспечения его иска об отмене предписания.

В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. В частности, компания отмечает, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

Напомним, в середине июня НАПК выступило с позицией о том, что Витренко назначили главой "Нафтогаза" с нарушением законодательства. В частности, его назначили раньше, чем через год после работы в Минэнерго, что может говорить о возможном наличии конфликта интересов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нафтогаз принудительно отстраняет от должности нового главу правления Юрия Витренко

2021-06-17 08:15

Скандал с назначением Витренко: в "Нафтогазе" сделали заявление по его отстранению

2021-06-16 16:40

Эксперты спрогнозировали, как запуск Северного потока-2 отразится на работе Нафтогаза

2021-05-20 21:00

После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше

2021-05-07 14:23

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба ответил на бредни Лукашенко об "оружии из Украины"

2021-07-05 22:00

Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК

2021-07-05 21:00

Минкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список"

2021-07-05 19:40

"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину

2021-07-05 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба ответил на бредни Лукашенко об "оружии из Украины" 2021-07-05 22:00
Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК 2021-07-05 21:00
Минкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список" 2021-07-05 19:40
"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину 2021-07-05 17:20