Политика Генсек Совета Европы снова поднял вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму

2021-07-08 12:40

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом она заявила в Вильнюсе на конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, Совет Европы стал первой международной организацией, осудившей незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

"Наш Комитет министров четко заявлял, что кризис нужно решать мирно, на принципах территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подкрепленной строгим соблюдением международного права... Мы обеспокоены ситуацией с правами человека, которая сложилась сейчас на крымском полуострове", - сказала Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что ранее Комитет министров принял решение, предложив ей обратиться ко всем сторонам с тем, чтобы допустить к аннексированного Крыму органы Совета Европы и организовать выпуск регулярных отчетов о ситуации с правами человека на полуострове.