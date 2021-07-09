Политика МИД Литвы запросил помощи Турции в борьбе с нелегальными беженцами из Беларуси

2021-07-09 08:26

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис попросил министра иностранных дел Турции помочь идентифицировать нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву из Беларуси. 

"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности", - сказал Ландсбергис.

"В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали", - добавил он.

По словам министра, он вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов через границу.

Напомним, в Литве обсуждают построение забора на границе с Беларусью. Рассматриваются разные варианты: одиночный забор, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. При этом вдоль всей границы установить забор не получится из-за природного рельефа. На данный момент забор установлен на 78 км границы, протяженность которой 678, 8 км.

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